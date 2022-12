Offerte e codici sconto ManoMano per risparmiare su mobili e accessori

Avere a disposizione un bel giardino, in cui trascorrere le giornate di sole in compagnia degli amici, o disporre di un soggiorno accogliente, è il modo migliore per vivere momenti di relax senza uscire di casa. Ecco per quale motivo è importante, ogni tanto, dare una ventata di novità agli spazi verdi o alle stanze. In casi come questi, o quando l’idea è procedere a una ristrutturazione profonda di una nuova abitazione, l’e-shop ManoMano è di grande aiuto.

Sul portale è possibile acquistare complementi d’arredo e articoli di falegnameria. L’azienda si rivolge anche a chi lavora professionalmente nell’edilizia offrendo, inoltre, soluzioni ideali per chi ha necessità di adeguare gli impianti alle normative vigenti.

Codice sconto ManoMano di 30€: di cosa si tratta?

L’obiettivo di ManoMano è proporre prodotti di qualità a prezzi convenienti. Scelta vincente, da parte dell’azienda, è stata l’idea di dedicare la medesima attenzione sia agli utenti privati che ai professionisti, offrendo loro diverse occasioni per risparmiare.

Ai professionisti, in particolare, l’e-commerce riconosce servizi esclusivi, comprese consulenze dedicate, articoli negoziati e un apposito codice sconto ManoMano denominato NUOVOPRO. Quest’ultimo permette di ottenere, con una spesa minima di 150 euro, uno sconto di 30 euro sulla spesa successiva.

Applicarlo è semplicissimo, in quanto andrà riportato nello spazio riservato ai coupon presente nella pagina riepilogativa dell’ordine. Oltretutto, i professionisti hanno accesso ai prezzi “Pro”, e possono scegliere quando, e in che luogo, ricevere quanto ordinato.

Per quanto riguarda la consulenza, il team messo a disposizione da ManoMano è sempre pronto a fornire aiuto con soluzioni su misura.

Coupon ManoMano a tempo limitato validi sui singoli prodotti

Quando chi acquista online si prefigge un doppio obiettivo, affiancando alla qualità dei prodotti il risparmio, i codici sconto rappresentano l’opzione che, più di ogni altra, è in grado di rispondere a questa duplice esigenza. E se la maggior parte dei coupon riconosce sconti fissi o percentuali sul prezzo della spesa online, altri consentono di fare acquisti senza vedersi addebitare alcuna spesa di consegna.

Entrando nel merito di ManoMano, l’azienda ha deciso di proporre codici sconto a tempo limitato aventi ad oggetto singoli articoli. Per scoprire quali siano non occorre altro che collegarsi alla pagina dedicata al prodotto che desta il maggiore interesse. Essendo al cospetto di un codice sconto limitato, è importante venirne a conoscenza il prima possibile.

Spedizione gratuita su ordini di almeno 200€ effettuati tramite APP

La grande concorrenza tra le varie aziende attive online ha favorito la diffusione di coupon e offerte speciali. Il fine, ovviamente, è quello di attirare l’attenzione dei nuovi utenti e, al contempo, di fidelizzare chi ha già acquistato in precedenza.

E spesso, a convincere gli utenti a comprare da uno specifico sito, è l’assenza di spese di spedizione. Non è raro, infatti, che l’importo di queste ultime finisca per non rendere più conveniente il prezzo iniziale. ManoMano, conscia dell’importanza di questo fattore, non applica alcuna spesa di spedizione su tutti gli ordini di importo pari o superiore ai 200 euro inoltrati servendosi della APP.

Sconto del 5% riservato agli studenti

Quanti sono gli studenti, soprattutto universitari, a trovarsi costretti a trasferirsi in un’altra città per proseguire il proprio percorso? E questo significa avere bisogno, in diversi casi, di procedere all’acquisto di mobili e complementi d’arredo, e degli attrezzi per poter dar luogo al montaggio. Ed è anche a loro che si rivolge ManoMano con il proprio catalogo di articoli.

Nello specifico, l’azienda ha previsto uno sconto del 5% riservato agli studenti. Per poterne usufruire è sufficiente connettersi al sito attraverso le credenziali di ateneo. L’aspetto più interessante di questa promozione è il fatto di non essere limitata a un numero limitato di acquisti, ma di estendersi per tutto l’anno.

Le offerte della sezione “Grandi Occasioni”

Capita sovente, navigando in rete tra gli e-shop, di ritrovarsi al cospetto di promozioni indicate come “grandi occasioni”. Ma, in realtà, molte di loro finiscono per deludere le attese, facendo risparmiare decisamente meno di quanto desiderato. A

Anche ManoMano ha predisposto una sezione apposita, denominata appunto “Grandi Occasioni“. In questo caso, gli sconti applicati su mobili, divani e poltrone, lampade, accessori come trapani e pannelli e articoli per il fai da te, permettono di effettuare acquisti già a partire da 15 euro, prevedendo sconti che possono superare anche il 25%.