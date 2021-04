Attualità Offerte di lavoro: è boom di ricerche online 20 Aprile 2021

La ricerca di lavoro è sempre un momento importante e, ultimamente, può risultare anche meno agevole a causa delle restrizioni in vigore. Ma vi sono opportunità che, per essere colte, non necessitano di altro se non che di affidarsi alle risorse della rete.

Negli ultimi tempi, infatti si è registrato un vero e proprio boom nella ricerca delle offerte di lavoro online, dove è possibile beneficiare di una panoramica costantemente aggiornata soprattutto affidandosi a portali specializzati nell’individuazione e nella raccolta di tutte le più importanti opportunità del momento.

A questo proposito, è possibile rimanere sempre aggiornati guardando alle migliori offerte di lavoro su concorsipubblici.net, un portale di approfondimento pensato per offrire all’utente la possibilità di monitorare l’andamento del mercato e dei posti disponibili sempre in tempo reale.





Tutti i vantaggi di cercare offerte di lavoro sul web

I canali digitali vengono apprezzati sempre di più dagli utenti in cerca di offerte di lavoro perché offrono importanti vantaggi.

Innanzitutto, assicurano di poter individuare tutte le migliori opportunità disponibili all’interno della propria città o nelle aree limitrofe in modo semplice e veloce, riducendo notevolmente il tempo da impiegare nella ricerca.

Inoltre, permettono di avere subito a disposizione tutte le informazioni relative all’offerta di lavoro, così da conoscere immediatamente le caratteristiche necessarie al candidato per poter essere preso in considerazione ed effettuare un rapido lavoro di scrematura.

Infine, è importante ricordare che poter visionare le principali offerte di lavoro su un unico portale renderà la ricerca meno stressante, poiché non sarà necessario consultare un ampio numero di risorse, dando luogo a un’operazione che talvolta rischia di disorientare e creare soltanto confusione nell’utente.





Aziende private: le posizioni aperte a cui candidarsi

Una delle aziende che ha aperto le assunzioni in questo periodo è Henkel, la tedesca ditta specializzata in chimica che ha creato prodotti di largo consumo quali detersivi e tinte per capelli dai brand molto noti.

In particolare, per le posizioni aperte occorre avere una laurea in Management o in Economia, conoscere in maniera fluente la lingua inglese o avere formazione ingegneristica. La maggior parte delle candidature avrà come luogo di lavoro il capoluogo lombardo, ma non mancano possibilità anche al centro Italia.

Altra realtà 100% italiana, nata più di dieci anni fa, è Happy Casa Store, la catena di negozi che vende articoli per la casa di ogni genere che ha avuto origine in provincia di Taranto e che oggi vanta filiali (circa 60) da nord a sud.

Al momento, la ditta offre lavoro nella sede di Martina Franca per gestire gli acquisti dall’estero, e tra Novara e Ravenna per la posizione di Store Manager.In quest’ultimo caso specifico, occorre essere in possesso perlomeno del diploma di maturità, di buone doti di leadership e di una discreta esperienza nel settore del GDO. Per gli appassionati di moda, infine, esistono diverse possibilità nel gruppo Inditex, che comprende catene di negozi quali Zara, Oysho, Stradivari e Pull and Bear. Si può entrare a far parte delle filiali sia come responsabile che come commesso, part-time o full-time a seconda delle necessità e con formazione specifica rispetto alla posizione da ricoprire. Attualmente, posti vacanti sono disponibili soprattutto all’estero, in special modo in Olanda. In questo caso, la conoscenza della lingua straniera è certamente prioritaria.