Offerta di lavoro: cercasi aiuto pasticciere zona Mirabella Eclano

La pasticceria Zucchero e Vaniglia ricerca aiuto pasticciere da inserire nel proprio team. Si richiede un minimo di esperienza e la disponibilità ad iniziare il prorio turno di lavoro alle 5:30 del mattino.

Ambiente giovane, dinamico e stimolante, sempre alla ricerca di continue innovazioni seppur restando con i capisaldi della tradizione.

Se interessati contattare per info i numeri 0825 1914038 – 388 9988584, oppure recarsi in sede in via Nazionale al Passo di Mirabella Eclano in provincia di Av.