Ofantina bis, riaperto il tratto chiuso dopo la frana

E’ stato riaperto oggi il tratto dell’Ofantina bis (Cassano Irpino – svincolo per Montella), chiuso al traffico a causa di una frana provocata dal maltempo il 17 gennaio scorso.

I lavori di sgombero della carreggiata e di messa in sicurezza del costone franato sono stati completati già venerdì scorso.

A dare conferma del ripristino della circolazione è il sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia, sulla sua pagina social: “Ringrazio l’Anas e tutte le maestranze che hanno reso possibile la riapertura nei tempi stabiliti. Fra qualche giorno partiranno i lavori di messa in sicurezza della frana e da adesso ci impegneremo affinché venga eseguita anche la messa in sicurezza dell’intera Ofantina bis. In questi giorno abbiamo potuto sperimentare quanto siano importanti i collegamenti e le opere infrastrutturali per il rilancio dell’Irpinia e per il contrasto allo spopolamento”.