Odissea Monte Pergola: stanotte chiusa la galleria in direzione Avellino

Nuovo blocco notturno per il tunnel di Solofra. A partire dalle 22:00 di oggi, fino alle 6:00 di domani mattina, verrà interrotta la circolazione nel tunnel in direzione Avellino. Il traffico sarà deviato lungo percorsi alternativi, coinvolgendo le vie urbane dei Comuni di Solofra, Serino e Montoro. La chiusura è indispensabile per eseguire lavori di manutenzione nella galleria in funzione. Pertanto, sarà obbligatorio uscire a Solofra e rientrare allo svincolo di Serino seguendo il percorso alternativo.