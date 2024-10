Occupa casa popolare ad Avellino: assolta. Finisce l’incubo della giovane ragazza di Altavilla Irpina, che qualche anno fa unitamente alla propria bambina, andò ad abitare una casa popolare ad Avellino immediatamente autodenunciandosi. La donna nel frattempo rientrata ad Altavilla Irpina, è stata a processo per anni innanzi al Tribunale penale di Avellino fino a quando ha visto finalmente oggi porre fine alla propria vicenda con la sentenza di assoluzione emenata in accoglimento alle tesi del proprio difensore Fabiola De Stefano, che è riuscita a documentare lo stato di bisogno e la non volontà di delinquere della ragazza ma solo di sopravvivere con la propria piccola.