Dato ufficialmente avvio al “Progetto Occhi-Irpinia for Africa”, ideato dalla Onlus Imagine to Help in collaborazione con l’Associazione Aios Protezione Civile di Ariano Irpino. La Presidente della Onlus, Rossana Marra, e Don Cornel Dascalu, parroco di Carife, sono attualmente in Kenya per effettuare la raccolta dei dati per lo screening e per siglare la convenzione con il Distretto Sanitario di riferimento.

Il progetto contribuirà al miglioramento della qualità di vita della popolazione Masai nella contea di Kajiado, con la realizzazione di un Centro Specializzato per la cura della cataratta. Grazie alla presenza di medici italiani e di personale volontario, saranno effettuate operazioni chirurgiche risolutive della patologia.

Per supportare il progetto, si sono unite anche le Associazioni di Ariano Irpino, in collaborazione con la Diocesi di Ariano Irpino – Lacedonia. Difatti, in onore del Santo Patrono, Sant’Ottone Frangipane, attraverso la tradizionale distribuzione del pane benedetto hanno raccolto dei fondi in parte destinati anche al Progetto Occhi di Irpinia for Africa.

Grazie a questo supporto è inoltre in corso una distribuzione di alimenti presso le comunità Masaai più svantaggiate della contea di Kajado.

“E’ il supporto di una comunità che si muove in favore di un’altra comunità” le parole emozionate della Dott.ssa Marra durante la distribuzione degli alimenti.

Il progetto ha ancora bisogno di ulteriore supporto, sia medico che economico. La Onlus è disponibile a fornire maggiori informazioni a chiunque voglia contribuire”.