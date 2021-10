Nuovo stadio, emergenza climatica: in arrivo settimana di “fuoco” per il consiglio comunale di Avellino

Informativa campagna impianti termici 2020/2021, pre-dissesto e approvazione di ben 22 debiti fuori bilancio. E poi, altri temi “caldi”, come il project financing per il nuovo stadio e l’emergenza climatica. Sarà una settimana di “fuoco” per il consiglio comunale quella prossima.

Il civico consesso di Avellino torna a riunirsi, ancora in modalità mista (in presenza ed in video conferenza), lunedì 18 ottobre alle 13 – in prima convocazione con interrogazioni – e il 20 ottobre alle 14 in seconda convocazione. Altra seduta, infine, fissata per venerdì 22.