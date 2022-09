Nuovo rinvio: la “maledizione” della seduta monotematica sulla sanità del consiglio comunale

La “maledizione” della seduta monotematica sulla sanità del consiglio comunale ad Avellino. La conferma arriva direttamente dal presidente del civico consesso del capoluogo irpino. Ugo Maggio ha convocato, per le prossime ore, una conferenza dei capigruppo consiliari per stabilire il da farsi.

L’appuntamento con il consiglio comunale ad hoc era stato previsto per lunedì 19 settembre alle 15.30 ma, da quanto si apprende, pare che il manager dell’ospedale “Moscati” di Avellino abbia declinato l’invito del Comune e l’azienda sanitaria locale è in dubbio.

Senza la loro presenza, il consiglio comunale non avrebbe molto senso, visto che è stato convocato proprio per discutere dei principali problemi della sanità nella città capoluogo, come ad esempio l’emergenza che si è vissuta in estate presso il Pronto Soccorso dell’ospedale.