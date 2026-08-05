Nuovo piano di gestione forestale, la Squadra Sentieri di Solofra incontra l’assessora Serluca

“Ieri mattina, 3 Agosto, presso la Giunta regionale della Campania, abbiamo avuto un confronto molto produttivo con l’Assessore all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, che ringraziamo di cuore per la grande disponibilità. Abbiamo parlato dell’imminente dotazione, da parte del nostro territorio comunale, del nuovo Piano di Gestione Forestale, strumento indispensabile per rilanciare le economie di montagna, la tutela del patrimonio boschivo, in modo particolare per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, senza dimenticare la valorizzazione delle risorse naturali e della rete sentieristica. Con una dotazione finanziaria di 5.405.895,00 €, a valere sulla Strategia Forestale Nazionale, il contributo regionale copre fino al 100% delle spese per le fasi tecniche ammesse:

• rilievi dendrometrici (utili a capire la quantità e la qualità della massa legnosa presente);

• cartografia e sistemi GIS (per acquisire e analizzare dati geospaziali);

• studi tecnici e ambientali;

• censimenti del patrimonio boschivo;

• utilizzo di tecnologie LiDAR (laser di rilevamento per creare mappe tridimensionali dettagliate).

Considerando la conformazione del nostro territorio, il Piano potrebbe andare ben oltre gli aspetti selvicolturali, includendo:

• censimento delle sorgenti;

• tutela dei castagneti storici;

• recupero delle antiche piste di taglio forestali (spesso divenute sentieri);

• valorizzazione e gestione della rete sentieristica esistente;

• individuazione delle aree di maggiore pregio naturalistico (Parco delle Sorgenti delle Bocche, Arco delle Neviere, ecc…);

• programma decennale di manutenzione del patrimonio boschivo;

• valorizzazione delle aree naturalistiche e del turismo escursionistico;

• tutela della biodiversità e dell’habitat, in linea coi principi di “Rete Natura 2000″.

In particolare, come delegazione della Squadra Sentieri Solofra, abbiamo avuto modo di presentare il lavoro svolto sul territorio dal 2020, avvalorato dalla documentazione a supporto (Convenzione, sinossi, opuscolo), che è stata consegnata all’Assessore.

Nel rivolgerci un plauso per quanto siamo riusciti a compiere in questi anni difficili, ha accettato il nostro invito ad estendere questa visione alla Giunta regionale, con la concreta disponibilità da parte nostra a porci come interlocutori per replicare questo esempio su altri territori della regione. Abbiamo tenuto a sottolineare la solerzia con la quale il Comune di Solofra ed, in particolare, l’area tecnica, hanno colto l’occasione di aderire al Bando promosso per la redazione dei PGF, opportunità per tutti i territori montani.

Questo potrà permettere anche alle parti sociali, come la nostra Squadra, di agire in maniera più incisiva e proficua, oltre a consentire al territorio di aderire a future risorse economiche programmate dalle istituzioni europee, nazionali e regionali.

Ci siamo salutati con l’invito all’Assessore a visitare la nostra Città e le opere fin qui realizzate dalla Squadra Sentieri nelle modalità del confronto istituzionale tra le parti”. Questa la nota della Squadra Sentieri di Solofra.