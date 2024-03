Mirabella – Circa un centinaio di posti auto, compresi posti rosa riservati alle mamme e posteggi riservati ai diversamente abili. L’ex Area Agip di Passo Eclano è stata riqualificata ed è diventata un ampio parcheggio gratuito ed illuminato di sera.

L’obiettivo dell’Amministrazione guidata da Giancarlo Ruggiero però è quello di inserire anche un area verde e un’area giochi per bambini appena sarà intercettato un nuovo finanziamento. Intanto era importante sanare lo stato di abbandono di quel luogo e creare un servizio per le numerose attività commerciali presenti lungo il tratto di Statale 90 del Passo.

«Dalla fine degli anni ’50 – spiega il Sindaco – l’area Agip di Passo Eclano è stata luogo di sosta per milioni di automobilisti e camionisti in transito lungo la strada statale delle Puglie NA/FG. Per la Comunità locale è stata un punto di riferimento, un luogo di incontro, tanto che le foto della stazione di servizio comparivano su alcune cartoline con la scritta “Saluti da Passo Eclano”.

Un luogo simbolo non poteva non diventare un luogo pubblico, per questo è stato acquistato dal Comune di Mirabella Eclano. Oggi, dopo la bonifica dell’area e dopo i necessari lavori di messa in sicurezza, la restituiamo alla storia di Passo Eclano.

Va precisato che l’obiettivo finale non sarà solo un’area di sosta; abbiamo fatto redigere un progetto di euro 1.148.955,24 per il recupero dell’immobile esistente e per la realizzazione di un’area giochi per bambini. Va da sé che la proprietà dell’area ci consentirà più facilmente di accedere al prossimo finanziamento specifico».

Lo scorso luglio il Consiglio comunale ha deliberato l’acquisizione dell’area ex Agip proprio per realizza una piazzetta con area verde e parcheggio.

Un’area in disuso da anni: vi furono delle perdite di carburante e relativi contenziosi tra i privati e Eni che ne era proprietaria. Le infiltrazioni poi furono sanate, la multinazionale dei carburanti presentò i dovuti certificati di bonifica ma nel frattempo perse interesse per la struttura e la lasciò nell’abbandono tra erbacce e locali oramai fatiscenti. Un pugno nell’occhio nel bel mezzo della frazione Passo, un ricettacolo di rifiuti ed animali. Da qui l’acquisto da parte del comune di Mirabella e da ieri l’apertura del nuovo parcheggio.