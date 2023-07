Nuovo look per convento San Generoso, da lunedì “prove tecniche” di caos. C’è sempre l’altro lato della medaglia, soprattutto quando si parla di opere pubbliche. L’attuale sede dei vigili urbani ad Avellino è stata riqualificata dal Comune, come ha annunciato il sindaco Festa in un video postato sulla sua pagina facebook. A breve, fa sapere sempre il primo cittadino, in quel palazzo troveranno posto gli Uffici dell’anagrafe comunale.

Proprio questa mattina, è stata consegnata piazzetta di largo Santo Spirito, porta d’ingresso a Parco “Manganelli”. Dunque, prosegue in maniera spedita il restyling di corso Umberto.

Ma ore, le note dolenti: il tratto di corso Umberto nei pressi del convento San Generoso sarà chiuso al traffico da lunerdì, perché occorre operare anche sulla condotta idrica e risanare il rio San Francesco. Infine, il tutto sarà completato con la realizzazione del nuovo manto stradale con i sampietrini che riconnetterà l’area con l’intero centro storico.

Il punto è che da lunedì, con la chiusura al traffico di quel tratto di corso Umberto, via Cirmcumvallazione diventerà a doppio senso di circolazione. Un ritorno all’antico che potrebbe comportare, di conseguenza, un inevitabile caos. Salterà, inevitabilmente, la corsia riservata ai mezzi pubblici, dunque anche quella riservata alla metropolitana leggera.