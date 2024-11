Nuovo deposito Air, Alaia: “Migliorerà qualità trasporti in Irpinia”

Il Consigliere regionale di Italia Viva, Enzo Alaia, ha partecipato oggi all’inaugurazione a Pianodardine del nuovo deposito con officina annessa dell’azienda AIR Campania, insieme al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, all’Amministratore unico di AIR Campania, Anthony Acconcia, e al Presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone.

Nel corso dell’evento, il Consigliere Alaia ha evidenziato il valore strategico della nuova struttura per l’azienda e per il territorio irpino: “L’acquisizione di questo nuovo deposito rappresenta un investimento cruciale che consentirà ad AIR Campania di risparmiare circa 450mila euro all’anno, precedentemente destinati al pagamento del fitto per i locali adibiti a officine. Queste risorse potranno essere reindirizzate verso il potenziamento dei servizi, con benefici diretti per i cittadini campani e, in particolare, per la provincia di Avellino.”

La giornata è stata anche l’occasione per segnare un altro passo avanti nel miglioramento del trasporto pubblico su gomma: AIR Campania ha ricevuto 63 nuovi autobus, tra i quali il primo mezzo completamente elettrico della flotta.

“La consegna di questi nuovi mezzi – ha aggiunto Alaia – arricchisce la flotta di AIR con tecnologie all’avanguardia, garantendo maggiore sicurezza per i passeggeri e un’attenzione concreta alla sostenibilità ambientale. La presenza del primo bus elettrico rappresenta un segnale chiaro della direzione che vogliamo intraprendere: un trasporto pubblico moderno, efficiente e rispettoso dell’ambiente.”

Alaia ha inoltre sottolineato come questa iniziativa rappresenti un’opportunità di crescita per il territorio: “Questo intervento ha un duplice valore: da un lato migliora la qualità del trasporto pubblico, dall’altro rafforza il ruolo di Avellino come punto di riferimento strategico per l’intero sistema regionale. La provincia beneficia così non solo di servizi migliori, ma anche di un impatto economico positivo, con ricadute importanti per l’intera comunità locale.”

“L’inaugurazione di oggi segna un nuovo capitolo nel percorso di innovazione e sostenibilità perseguito dalla Regione Campania nel settore dei trasporti, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze dei cittadini e del territorio”, conclude Alaia.