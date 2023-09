Nuovo Codice degli Appalti: i provveditori della Sanità si danno appuntamento ad Avellino

Il Codice degli Appalti, ovvero il Dlgs 36/2023, è ormai efficace da circa tre mesi. Tre mesi che, nonostante siano coincisi con il periodo delle ferie, nel quale l’attività lavorativa fisiologicamente rallenta, hanno permesso di produrre una prima valutazione di quelle che sono le più significative innovazioni introdotte dal testo normativo.

I Provveditori della sanità campana si incontrano per questo ad Avellino, il prossimo 22 settembre, alle ore 9, nella sede di Confindustria, Aula “Umberto Agnelli”, per condividere le loro riflessioni sulla nuova normativa degli Appalti, insieme ai rappresentanti degli Ingegneri clinici.

Il convegno dal tema: “Efficacia del nuovo Codice dei Contratti Pubblici :prime riflessioni” è stato promosso dall’Associazione ACEP (Associazione Campana degli Economi e Provveditori della Sanità) federata con la F.A.R.E., la Federazione nazionale delle associazioni degli economi e dei provveditori della Sanità ( www.fareonline.it ) e l’organizzazione dell’incontro ha avuto la regia del Presidente dell’ACEP, avv. Raffaele Petrosino.

Il nuovo Codice degli Appalti è ormai diventato legge dal 1° Aprile 2023, mentre dal 1° Luglio è definitivamente efficace, fatto salvo lo slittamento al 2024 di una serie di disposizioni. Diverse sono state le novità introdotte dal nuovo testo normativo che hanno avuto una ricaduta significativa anche sugli acquisti in Sanità, prima fra tutte forse le novità riguardanti la figura del Provveditore che ha riconquistato un ruolo decisivo nella gestione degli acquisti. Prova ne sia la nuova fisionomia del RUP (Responsabile Unico del Progetto) ormai vero e proprio decisore nella strategia degli acquisti. Un testo normativo nuovo, dicevamo, che inizialmente si è pensato voluto dall’Europa ma che in realtà è stato deciso e promosso attraverso una scelta del tutto interna al nostro Paese e che oggi sta richiedendo una revisione delle politiche d’acquisto.

Il Presidente dell’ACEP ha così commentato la scelta di indirizzare, i lavori del convegno di Avellino, verso un confronto sugli effetti che si iniziano a rilevare con l’applicazione del nuovo Codice: “La scelta di creare un momento di confronto “ex post”, vale a dire a circa tre mesi acquisizione di efficacia del Codice, non è stata casuale: con la partecipazione di autorevoli relatori, impegnati sul campo, abbiamo inteso l’evento come l’occasione per un confronto pratico, non accademico, dal quale trarre spunti importanti dai casi e dai quesiti che saranno esposti dagli intervenuti durante i lavori del Convegno”.

All’appuntamento del 22 settembre saranno anche presenti: l’on. Vincenzo Alaia, Presidente V Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale Regione Campania; la Dott.ssa Ruffini, Direttore Acquisti di SORESA SPA, il presidente nazionale di AssoRUP, Avv. Daniele Ricciardi, il Dott. Mario N. V. Ferrante, Direttore Generale ASL Avellino; gli Ingegneri Nicola Tufarelli e Pasquale Garofalo quali referenti regionali dell’A.I.I.C (Associazione Ingegneri Clinici).