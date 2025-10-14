Nuovo clan Partenio, Rosania ottiene gli arresti domiciliari

AVELLINO- Mario Rosania lascerà il carcere di Torino per essere sottoposto agli arresti domiciliari. L’imputato nel processo al Nuovo Clan Partenio, coinvolto nel blitz di Carabinieri e Antimafia scattato sei anni fa, dopo una condanna a 13 mesi 6 in primo grado era stato assolto a luglio scorso dalla partecipazione al clan dei fratelli Galdieri, rimediando una condanna a 7anni e 9 mesi. Il suo legale, il penalista Alberico Villani, dopo una prima istanza respinta dai giudici della Sezione Feriale, ha ottenuto l’attenuazione della misura da parte dei giudici della X Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli.