Nuovo Clan Partenio: parte il processo di Appello al gruppo di “o milord”

Partirà oggi davanti ai magistrati della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli il processo di secondo grado nei confronti di ventuno presunti appartenenti al Nuovo Clan Partenio, condannati nel luglio del 2023 a pene per circa tre secoli di carcere. Le impugnazioni proposte dalle difese saranno discusse davanti ai magistrati della Sezione presieduta dal giudice Elena Conte. Molto probabile che a causa di problemi con le notifiche l’udienza slitti. A quasi un anno di distanza dal verdetto letto in aula al termine di una lunga istruttoria e di una serrata discussione, arriva anche il via all’ Appello, che potrebbe definirsi proprio entro l’anno.

Millequattrocentoquattordici pagine per motivare i tre secoli di carcere inflitti l’undici luglio scorso nei confronti di ventuno imputati (diciannove accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso) a vario titolo di far parte del cosiddetto “Nuovo Clan Partenio”. Un imponente lavoro di ricostruzione della lunga istruttoria quello condotto dai giudici della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino (presidente Gian Piero Scarlato, estensori Giulio Argenio e Lorenzo Corona) che, partendo dalla imputazione e dalla utilizzabilita’ degli atti avevano rassegnato un quadro in cui emergono due fatti fondamentali (tra le decine di intercettazioni e gli esami richiamati nella sentenza). Il Nuovo Clan Partenio esisteva ed aveva esteso la sua egemonia criminale anche ben oltre i confini del vecchio Clan Genovese e il capo indiscusso del sodalizio e’ Pasquale Galdieri, o milord, attualmente detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Sassari

LE CONDANNE

Ambrosone Franco libero,Anni 2 anni e 6 mesi .Bocciero Diego. 20 reclusione

Brogna Giuliana, Anni 4 anni e 6 mesi

De Fazio Martino,nAnni 2 anni e sei mesi , Dello Russo Carlo, Anni 24 mesi 9 condanna De Simone Luigi anni 13 anni mesi 9 Durante Giuseppe, Anni 16 Galdieri Nicola anni 21, Galdieri Pasquale anni 25 , Genito Angelo Anni 19 mesi 3 ,.Mariano Sabino Anni 4, Matarazzo Antonio Anni 14 reclusione, Moscatiello Giuseppe anni 13 mesi 9 Nigro Ernesto l,.anni 17, Nigro Giuseppina Anni 14 mesi 6 , Nittolo Ludovico Anni 14 ,Rosania Mario Anni 13 mesi 6, Taccone Antonio Anni 15 ,Valente Carmine anni 21,Volpe Giovanni (libero)anni 9 mesi 9, Freda Renato anni 14