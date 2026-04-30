“Nuovi modelli sul Sociale in Alta Irpinia”, a Sant’Angelo dei Lombardi l’assessore regionale Morniroli

Martedì 5 maggio 2026, a Sant’Angelo dei Lombardi, si terrà il convegno “Nuovi modelli sul Sociale in Alta Irpinia”: dall’emporio solidale al taxi sociale, passando per le altre nuove buone prassi del territorio altirpino, si discuterà delle recenti iniziative messe in campo dalla Città dell’Alta Irpinia e da altri enti pubblici e privati. L’appuntamento è previsto presso l’Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei Lombardi alle ore 17.00.

L’iniziativa è promossa dall’Area interna “Città dell’Alta Irpinia” in collaborazione con il Consorzio dei Servizi Sociali A3 Alta Irpinia, Comuni, Misericordia di Torella dei Lombardi, Comunità Montana Alta Irpinia, Irpinia Hub, Projenia e Sannio Irpinia Lab.

Ai lavori anche l’assessore regionale alle Politiche sociali, Andrea Morniroli, al quale saranno spiegate nel dettaglio tutte le azioni messe in campo in questi mesi, le sperimentazioni e i progetti per il futuro.

I saluti istituzionali sono affidati ad Antonio Caputo, sindaco di Aquilonia, Comune capofila Città dell’Alta Irpinia; Amado Delli Gatti, sindaco di Torella dei Lombardi e presidente della Comunità Montana Alta Irpinia; Antonio Vella, presidente del Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia. Inizierà il giro degli interventi Rosanna Repole, sindaca di Sant’Angelo dei Lombardi e presidente della Città dell’Alta Irpinia. A seguire Luca Mauriello, che relazionerà sul progetto Irpinia Hub; Alfonsina Porciello, direttrice del Consorzio Servizi Sociali e Rup del progetto Emporio Solidale; Felice Faija, presidente Misericordia di Torella dei Lombardi; Felice Piemontese, funzionario Città dell’Alta Irpinia. A seguire prenderà la parola il consigliere regionale Maurizio Petracca. Concluderà Andrea Morniroli, assessore alle Politiche sociali della Regione Campania.

“L’avvio di importanti progetti a favore delle fasce deboli della popolazione – spiega la presidente Rosanna Repole – è naturalmente un fatto positivo, considerato anche il riscontro che stanno avendo le iniziative. Sarà però altrettanto importante rafforzarle, ampliando il numero dei beneficiari e predisporre nuove azioni su giovani e lavoro. In questo senso le collaborazioni con Istituzioni pubbliche e Privato sociale stanno dando forza ai vari interventi, ma per le criticità socio-economiche dell’area c’è sempre bisogno di cercare soluzioni altamente innovative ed è quello che proveremo a fare nel confronto con l’assessore Morniroli”, conclude Repole.