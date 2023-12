Nuovi crolli ad Ariano Irpino: cede rudere a San Rocco

Per fortuna il rudere era già transennato e i massi non sono finiti sulla strada fermati dalla rete plastificata. Scampato pericolo per pedoni ed automobilisti di Corso Vittorio Emanuele. Un nuovo crollo ha interessato Ariano Irpino, dopo via Parzanese, è stata la volta di zona San Rocco, proprio di fronte la chiesa del Carmine.

Il vecchio fabbricato in pietra arenaria con una più recente copertura in blocchi e lamiera nel tentativo di metterlo in sicurezza, era già stato interessato da precedenti cedimenti, da qui le transenne. Ora, forse a causa delle recenti piogge, sta cedendo ulteriormente. Sul posto la Polizia municipale per le constatazioni del caso.

Circa una settimana fa il crollo tra via Parzanese e via Intonti in pieno centro storico di Ariano, zona molto trafficata e solo il caso ha voluto che in quel momento non transitasse nessuno. Tra l’altro sussiste un problema proprio di transitabilità a causa del tratto chiuso, con grossi disagi per i residenti.

La questione dei cosiddetti “buchi neri” di Ariano non nasce certo oggi. Ruderi di case abbandonati a loro stessi da eredi degli eredi che neanche si riesce a rintracciare. Molte volte il Comune ha agito in danno. Sulla questione l’amministrazione Franza si era ripromessa di intervenire affidando ad un super-tecnico la ricognizione delle case pericolanti che possono rappresentare pericolo o comunque in stato di abbandono con danno all’immagine ed al decoro urbano della città. Ma la situazione è davvero complessa ed ancora non si registra alcuna azione concreta. Intanto si continua a transennare.