Nuova stretta alle auto davanti al “Palazzotto”

Nuove restrizioni alla circolazione e alla sosta davanti al “Palazzotto” di Avellino. Il comune ha deciso di rafforzare le misure di limitazione al traffico in piazza Garibaldi, introducendo anche il divieto di sosta lungo uno dei lati dell’agorà.

Il provvedimento arriva dopo l’istituzione della “Strada Scolastica”, che ha previsto l’attivazione di un’isola pedonale nei giorni di mercoledì e venerdì, per un’ora al mattino e un’ora nel pomeriggio, durante gli orari di ingresso e uscita degli alunni.

Ora la stretta si estende anche alla sosta delle auto. In particolare, dal lunedì al venerdì non sarà più possibile parcheggiare sul lato sinistro della piazza, lungo il marciapiede che si affaccia sull’ingresso dell’istituto scolastico Regina Margherita.

Il divieto di sosta sarà attivo dalle ore 8 alle 17, sempre nei giorni feriali, dal 12 marzo fino al 15 giugno 2026.