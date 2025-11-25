Nubifragio in Valle Caudina: strade allagate e avviso della Protezione Civile

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sulla Valle Caudina, trasformando in pochi minuti diverse strade in corsi d’acqua e mandando in tilt la viabilità. Le precipitazioni torrenziali hanno provocato allagamenti diffusi, auto in difficoltà e rallentamenti significativi su tutte le arterie principali.

I sottopassi risultano parzialmente impraticabili e l’acqua continua a mettere in pressione tombini e canali di scolo. Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile sono in queste ore al lavoro per liberare le strade, soccorrere gli automobilisti rimasti bloccati e mettere in sicurezza le zone più colpite dal maltempo.

Le autorità invitano i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a mantenere la massima prudenza, poiché ulteriori rovesci potrebbero interessare l’area nelle prossime ore.

Il messaggio della Protezione Civile Comunale di San Martino Valle Caudina

La Protezione Civile comunale ha diffuso un importante avviso rivolto alla popolazione: