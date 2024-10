Nubifragio su Baianese e Serino, la Regione chiama il Ministero per i danni alle imprese agricole

MANDAMENTO- La Giunta Regionale della Campania ha chiesto ufficialmente al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la declaratoria di

eccezionalità dell’evento avverso relativo alle piogge alluvionali del 27 e 29 agosto 2024 in Provincia di Avellino e Caserta ai fini dell’attivazione dell’intervento CSR Campania 2023-2027 SRD 06 – azione 2. Una richiesta quella dell’esecutivo regionale e dell’Assessorato guidato da Nicola Caputo, finalizzata sia a riconoscere che il 27 e il 29 agosto 2024 in alcuni Comuni delle Province di Avellino e Caserta si sono verificate delle piogge alluvionali di notevoli intensità, tali da provocare ingenti danni alle imprese agricole riguardanti le strutture aziendali che attivare l’intervento SRD 06 – investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo ed in particolare l’azione 2 è stato programmato anche da regione Campania nel suo Complemento regionale di Sviluppo Rurale (CSR). Si tratta in particolare del Mandamento Baianese, flagellato dal nubifragio avvenuto e del territorio di Serino, in particolare il foglio di mappa numero 36. Anche perché secondo l’istruttoria regionale: “l’attivazione del menzionato intervento CSR Campania 23/27 – SRD 06 azione 2 è subordinata al

riconoscimento da parte Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste(MASAF), del carattere di eccezionalità dell’avversità atmosferica delle piogge alluvionali del 27 e 29 agosto 2024 in Provincia di Avellino e Caserta, ai sensi del citato D. Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.,con l’evidenza che a seguito dell’evento avverso si è determinato un danno alle strutture agricole aziendali non inferiore al 30% del potenziale agricolo del territorio interessato”. Dai sopralluoghi dei tecnici della Regione Campania “il danno stimato alle strutture agricole aziendali nei territori interessati all’evento eccezionale

riguardante le piogge alluvionali del 27 e 29 agosto 2024 in Provincia di Avellino e Caserta è quantificato in € 5.496.364,21”.

Per quanto riguarda il Baianese si tratta di una somma di circa 4 milioni di euro.

