Nubifragio Monteforte Irpino, anche gli agenti delle Volanti della Questura di Avellino, agli ordini del Vicequestore Francesco Cutolo, si sono attivati per fronteggiare l’alluvione che ha colpito il borgo alle porte di Avellino.

In particolare, i poliziotti sono intervenuti per liberare un anziano che era rimasto bloccato in casa.