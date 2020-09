Attualità Novartis lancia un nuovo farmaco: è il momento di investire? 22 Settembre 2020

Il CEO di Novartis Vas Narasimhan ha dichiarato che “Novartis ha un’opportunità unica con inclisiran per aprire un nuovo capitolo nel trattamento delle malattie cardiovascolari, la prima causa di mortalità e disabilità al mondo“. Solo negli Stati Uniti, le malattie cardiache sono responsabili di un decesso su quattro, con quasi 650.000 americani che ne muoiono ogni anno.

Nuovo farmaco: nuove opportunità?

L’avvertimento per gli investitori è che inclisiran non ha ancora un prezzo, e non è una considerazione secondaria. I farmaci rivali Praluent e Repatha hanno entrambi incontrato difficoltà con le compagnie di assicurazione che non vogliono coprire i loro prezzi costosi. Inizialmente, i farmaci costavano ai pazienti 14.000 dollari all’anno; le compagnie li hanno poi ridotti a meno di 6.000 dollari.

I prezzi costosi dei farmaci sono stati anche oggetto di dibattiti politici, e ci potrebbero essere pressioni sui produttori di farmaci per far scendere ulteriormente i prezzi. Tuttavia, anche se i farmaci sono alla pari con il prezzo, inclisiran può comunque uscire vincente semplicemente perché i pazienti devono assumerlo solo due volte all’anno rispetto a Praluent e Repatha, che i pazienti devono iniettare ogni mese.

Novartis prevede che entro il 2030 le vendite annuali di inclisiran si aggireranno tra i 4 e gli 8 miliardi di dollari. Né Praluent né Repatha hanno ancora raggiunto la cifra di 1 miliardo di dollari di vendite annuali.

Gli investitori dovrebbero comprare le azioni Novartis oggi?

Decisioni come comprare azioni Novartis oggi, non sono semplici. Non ci sono garanzie su come si gestiranno i rischi e su come si comporterà inclisiran. Ma anche senza considerare l’inclisiran, Novartis può essere un buon titolo sanitario da acquistare oggi?

Con un utile operativo di oltre 8 miliardi di dollari in ciascuno degli ultimi tre anni, il business di Novartis continua ad essere forte. L’unica area che ha rappresentato una sfida per l’azienda è stata la sua linea di punta, dove il fatturato è cresciuto solo del 6% lo scorso anno, passando da 50,1 miliardi di dollari a 53,2 miliardi di dollari. È qui che l’aggiunta di inclisiran nel mix e il contributo alla crescita del fatturato a lungo termine possono rendere il titolo molto più instabile.

L’azienda è ancora in grado di continuare a crescere attraverso l’acquisizione, dato che Novartis ha generato 10,9 miliardi di dollari di free cash flow negli ultimi 12 mesi. E con oltre 8,7 miliardi di dollari in contanti nei suoi libri contabili al 30 settembre. Nel 2021, Novartis ha molta flessibilità per andare avanti.

Attualmente, le azioni di Novartis sono negoziate con un rapporto prezzo/utili a termine inferiore a 17 e con un rapporto PEG di poco inferiore a due. Si tratta di una valutazione decente per un’azienda che è ancora in crescita e un titolo a dividendo che paga agli investitori un dividend yield di circa il 3% all’anno.

Nel complesso, Novartis può essere un investimento relativamente sicuro per gli investitori di dividendi oggi e ha il potenziale per una crescita molto maggiore in seguito. Il titolo potrebbe non decollare ancora, ma nel lungo termine, gli investitori hanno la grande opportunità di ottenere un forte rendimento dal possesso di azioni Novartis.