Notte Gialla e Notte Bianca a Sant’Angelo dei Lombardi: Ritmo 90 e Coldiretti il 13, Enzo Avitabile il 14 agosto

Serate di musica ed enogastronomia a Sant’Angelo dei Lombardi in vista del Ferragosto. Giovedì 13 agosto, in piazza De Sanctis, gli stand della Coldiretti Avellino con l’iniziativa “Tutti in piazza, la Notte Gialla”. Produttori locali in vetrina in una serata che vedrà alle ore 22.00 la musica di Ritmo 90. Sabato 14 agosto sarà protagonista Enzo Avitabile, in un concerto con i Bottari di Portico e la Black Tarantella Band. Inizio alle ore 22.00 sempre in piazza De Sanctis. E la serata continuerà con La Notte Bianca, dj set a partire dalla mezzanotte. Gli appuntamenti sono promossi dall’Amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi con la collaborazione delle associazioni e degli esercenti del paese.