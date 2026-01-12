Notte gelida sul Partenio, temperature quasi a -10°C

Come riporta l’Osservatorio di Montevergine, nel corso della notte il termometro è sceso fino a -7,3°C presso la storica stazione meteorologica. Ancora più rigide le condizioni in vetta, dove è stata sfiorata la soglia dei -10°C, con una temperatura minima di -9,9°C rilevata a quota 1507 metri sul livello del mare.
Valori che confermano l’intensità del freddo annunciato nelle scorse ore. Sempre secondo l’Osservatorio, nei prossimi giorni è atteso un graduale attenuarsi delle temperature rigide, con un lento rialzo termico su tutta l’area.