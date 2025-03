Notte di tensione in carcere: detenuti devastano una sezione

Nella Casa Circondariale di Ariano Irpino notte di tensione e violenza. A dare la notizia il Consigliere Nazionale OSAPP Emilio Fattorello.

“Nella nottata verso le ore 02,00 sembra che un detenuto che accusava un malore sia stata la scintilla che ha avviato la protesta. Come trapela i detenuti si sono impossessati delle chiavi. Sono state aperte le celle della ottava sezione del Reparto Nuovo che ospita circa 50 detenuti. La violenza ha preso il sopravvento e come succede in questi frangenti è cominciata la devastazione dei diversi locali e strutture della sezione. Un particolare encomio va al personale in servizio che nonostante le poche unità presenti nel turno notturno è riuscito ad isolare la sezione ed anche a provvedere al trasporto del detenuto che accusava il malore al locale Pronto Soccorso Ospedaliero dove dopo le visite di rito veniva dimesso. Scattato l’allarme sono giunti in Istituto i colleghi liberi dal servizio e rinforzi provenienti dai Reparti di Napoli con il Provveditore Regionale Dottoressa Lucia Castellano che ha diretto personalmente le operazioni per riportare l’ordine in Istituto.

Sono stati disposti con immediatezza i trasferimenti dei rivoltosi sia fuori regione che in altre sedi del Distretto. La professionalità del personale ivi operante e quello intervenuto che hanno controllato l’evento ha consentito il ripristino della legalità violata nella Casa Circondariale di Ariano che vive tante emergenze che lo rendono un vero e proprio ” Carcere di Frontiera” come sempre denunciato dall’0SAPP Un plauso va al Direttore dell’ Istituto ed al Comandante del Reparto che si sono attivati sin dal primo momento per la gestione dell’evento critico”.