Nostalgia 90 in Tour fa tappa a Montemiletto il 4 agosto. Il famosissimo show/party a tema anni 90 continua il suo tour in tutta Italia. Finora, lo staff di Nostalgia ’90 ha realizzato oltre 120 tappe, un numero sbalorditivo se si considera l’affluenza di pubblico che ha riempito le piazze. Centinaia di migliaia di persone, infatti, hanno partecipato agli spettacoli, portando avanti la loro passione per la musica dance degli anni ’90.

Montemiletto, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Minichiello, è pronto ad assistere ad uno spettacolo senza precedenti all’insegna della musica, dell’animazione a tema, degli allestimenti anni 90, ballerine, mascotte, gadgets ed effetti speciali. Sarà una serata sicuramente da non perdere.

Centinaia di migliaia di persone, infatti, hanno partecipato agli spettacoli, portando avanti la loro passione per la musica dance degli anni ’90 che, nonostante sia sempre attuale, rimane intrisa di nostalgia.

La musica degli anni ’90 ha dimostrato di avere un impatto duraturo sulla cultura e sull’economia, dimostrando ancora una volta il suo potere unificante e coinvolgente.