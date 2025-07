Nonno condannato a dieci anni per atti sessuali con le nipotine minorenni

AVELLINO- Dieci anni di reclusione per atti sessuali con le nipotine minorenni (l’accusa contestata è violenza sessuale su minore aggravate dalle circostanze che l’autore fosse un familiare e dall’età di una delle due vittime, oltre ad altre aggravanti contestate dalla Procura di Avellino) , una con meno di 14 anni e una con meno di dieci anni. Questa la condanna inflitta dal Gup del Tribunale di Avellino Lucio Galeota nei confronti di un sessantunenne di un comune dell’Alta Irpinia (ometteremo il paese per evitare che si possa risalire alle vittime e ometteremo le modalità con le quali sarebbero stati compiuti gli atti sessuali per rispetto delle vittime e dei loro familiari) , detenuto da alcuni mesi con la grave accusa di aver compiuto gli atti sessuali nei confronti delle due minori a partire dal gennaio del 2024, approfittando del fatto che le due bambine frequentassero la sua abitazione e che lui frequentasse la loro e anche abusando della loro condizione di minore difesa. Il sessantunenne, difeso dall’ avvocato Michele Scibelli, era stato raggiunto dalla misura cautelare al termine delle indagini condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino e dalla Procura della Repubblica di Avellino. Nei suoi confronti il pm che ha condotto le indagini, il sostituto Maria Teresa Venezia, aveva ottenuto un processo con rito immediato. In aula al termine della requisitoria la Procura aveva invocato una condanna a quattordici anni di reclusione. La difesa ha scelto invece il giudizio con rito abbreviato. Sulla vicenda era stato disposto e compiuto anche uno dei classici accertamenti in caso di vittime minorenni, ovvero l’incidente probatorio. Una vicenda anche drammatica, quella scoperta dai genitori delle due bambine, che hanno scelto di denunciare i fatti e si sono costituiti anche parte civile nel processo, assistiti dall’avvocato Pasquale Generoso Meriano. Si attende ora il deposito delle motivazioni da parte del Gup del Tribunale di Avellino. Una vicenda drammatica anche perchè nata in ambito familiare.