Nonna Laurina pronta a spegnere 115 candeline

Alla vigilia del doloroso anniversario del terremoto del 23 novembre 1980, l’Irpinia si prepara a vivere un momento straordinario. Domani, 22 novembre 2025, a Sturno, la comunità festeggerà il 115° compleanno di Lucia Laura Sangenito, conosciuta da tutti come nonna Laurina.
Un traguardo eccezionale, rarissimo, per la donna più anziana d’Italia, la terza in Europa e la quarta persona più longeva al mondo. Una vita che attraversa oltre un secolo di storia, tra memoria e identità irpina.
Nel pomeriggio di sabato, nella sua abitazione, Laurina riceverà – come da tradizione – la visita del sindaco Vito Di Leo, che a nome dell’amministrazione comunale le porterà l’omaggio e l’affetto dell’intera comunità.