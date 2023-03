Non torna a casa per cena, 50enne di Ariano trovato morto in campagna

Ieri sera non è rientrato per cena. Cosa insolita per lui, sempre puntuale dopo il lavoro. La moglie ed i figli, ragazzi maggiorenni, si sono quindi subito preoccupati ed hanno dato l’allarme chiamando il 112.

L’uomo, un benzinaio 50enne di Ariano Irpino, è stato purtroppo trovato morto dai carabinieri della locale Compagnia, questa notte, in aperta campagna in un fondo di località “Torre degli amanti”, zona Scarnecchia. La sua auto parcheggiata sulla strada ha facilitato le ricerche.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria la salma è stata traslata all’ospedale “Sant’Ottone Frangipane”, per stabilire la causa della morte che si suppone sia dovuta a suicidio.

Persona conosciutissima per il lavoro che faceva e per la cordialità con cui si approcciava con ogni cliente, negli ultimi tempi il 50enne era apparso un po’ giù di morale ma mai nessuno avrebbe immaginato un tale epilogo. L’intera Ariano Irpino resta sgomenta per la tragedia ed è vicina alla moglie e ai figli.