“Non te ne ’ncarrecà”, mercoledì la presentazione del progetto sul benessere psicologico

Sarà presentato mercoledi 27 maggio 2026 alle ore 11.00, presso la sede del CESVOLAB in Corso Umberto ad Avellino, il progetto “Non te ne ’ncarrecà – o cereviello è na sfoglia e cipolla”, promosso dall’associazione #Irpiniativogliobene ODV in collaborazione con ASL Avellino – Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione e CESVOLAB.

L’iniziativa, già lanciata durante l’ultima edizione del Pino Irpino, si inserisce in un più ampio percorso di promozione del benessere psicologico della comunità irpina, con l’obiettivo di indagare e monitorare i livelli di salute mentale della popolazione, mettendo in relazione fattori individuali, sociali e territoriali. Il progetto nasce dalla consapevolezza che la salute mentale rappresenta un fenomeno complesso, influenzato da condizioni economiche, relazionali e comunitarie, e che richiede un approccio integrato e multidimensionale.

In un territorio come quello irpino, caratterizzato da spopolamento, invecchiamento della popolazione, fragilità socioeconomiche e difficoltà di accesso ai servizi, diventa fondamentale costruire strumenti di analisi e intervento capaci di orientare politiche pubbliche efficaci e azioni di prevenzione.

Durante la presentazione saranno illustrati obiettivi, metodologia e risultati attesi del progetto, che prevede la realizzazione di una mappatura scientifica del benessere psicologico attraverso strumenti validati e un’indagine diffusa sul territorio, con il coinvolgimento della comunità.

Parteciperanno:

– Sirio Di Capua, Presidente #Irpiniativogliobene ODV

– Maria Cristina Aceto, Direttrice CESVOLAB

– Raffaele Amore, Presidente CESVOLAB

Per l’ASL Avellino:

– Dott. Domenico Dragone, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze e dell’UOC di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza

– Dott. Amerigo Russo, Direttore UOC Salute Mentale (UOSM 2)

– Dott.ssa Annaflavia Rabasca, Direttrice UOC Salute Mentale (UOSM 1)

– Dott.ssa Gina Troisi, Psicologa Psicoterapeuta, Specialista Ambulatoriale UOSM 2

Per l’Università degli Studi di Salerno:

– Mauro Cozzolino, Professore Ordinario di Psicologia Clinica e Delegato di Ateneo al Benessere e Counseling Psicologico

– Francesca Tessitore, Ricercatrice di Psicologia Clinica

L’incontro rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, mondo accademico e terzo