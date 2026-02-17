Non solo Avellino: ecco tutti i Comuni irpini al voto per le amministrative

Non sarà soltanto il capoluogo a catalizzare l’attenzione politica. In provincia di Avellino sono diversi i Comuni chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione dei sindaci. L’appuntamento è fissato tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, con eventuale turno di ballottaggio previsto solo per i centri più popolosi. Il secondo turno, infatti, potrà svolgersi esclusivamente ad Avellino e ad Ariano Irpino, qualora nessun candidato dovesse superare la soglia necessaria al primo turno.
Ecco l’elenco dei Comuni irpini al voto:
-
Andretta: sindaco uscente Michele Miele
-
Ariano Irpino: Enrico Franza, sindaco uscente
-
Avellino (Commissariamento)
-
Calitri: Michele Di Maio, sindaco uscente
-
Castelfranci (Commissariamento)
-
Cervinara (Commissariamento)
-
Guardia Lombardi (Commissariamento)
-
Luogosano: Carmine Ferrante, sindaco uscente
-
Prata di Principato Ultra (Commissariamento)
-
Quadrelle: Simone Rozza, sindaco uscente
-
Quindici (Commissariamento)
-
San Mango sul Calore: Teodoro Boccuzzi, sindaco uscente
-
Sorbo Serpico: Maria Teresa Fontanella, sindaca uscente
Si prospetta dunque una tornata elettorale significativa per l’Irpinia, che coinvolgerà sia il capoluogo sia numerosi centri medio-piccoli. In diversi casi si tratterà di verificare la tenuta delle amministrazioni uscenti, mentre in altri si aprono scenari completamente nuovi.