Non solo Avellino: ecco tutti i Comuni irpini al voto per le amministrative

Non sarà soltanto il capoluogo a catalizzare l’attenzione politica. In provincia di Avellino sono diversi i Comuni chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione dei sindaci. L’appuntamento è fissato tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, con eventuale turno di ballottaggio previsto solo per i centri più popolosi. Il secondo turno, infatti, potrà svolgersi esclusivamente ad Avellino e ad Ariano Irpino, qualora nessun candidato dovesse superare la soglia necessaria al primo turno.

Ecco l’elenco dei Comuni irpini al voto:

  • Andretta: sindaco uscente Michele Miele

  • Ariano Irpino: Enrico Franza, sindaco uscente

  • Avellino (Commissariamento)

  • Calitri: Michele Di Maio, sindaco uscente

  • Castelfranci (Commissariamento)

  • Cervinara (Commissariamento)

  • Guardia Lombardi (Commissariamento)

  • Luogosano: Carmine Ferrante, sindaco uscente

  • Prata di Principato Ultra (Commissariamento)

  • Quadrelle: Simone Rozza, sindaco uscente

  • Quindici (Commissariamento)

  • San Mango sul Calore: Teodoro Boccuzzi, sindaco uscente

  • Sorbo Serpico: Maria Teresa Fontanella, sindaca uscente

Si prospetta dunque una tornata elettorale significativa per l’Irpinia, che coinvolgerà sia il capoluogo sia numerosi centri medio-piccoli. In diversi casi si tratterà di verificare la tenuta delle amministrazioni uscenti, mentre in altri si aprono scenari completamente nuovi.