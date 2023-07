La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, intorno alle ore 11:30 di oggi 25 luglio, è intervenuta nel comune di Montemarano in contrada Canali, per un soccorso a una anziana donna che non rispondeva ai ripetuti richiami dei vicini.

Una volta entrati nell’abitazione, la settantenne, che viveva da sola, è stata rinvenuta priva di vita, decesso constatato dai sanitari del 118 intervenuti. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione per i rilievi di propria competenza.