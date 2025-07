I Nomadi in concerto a Santa Paolina: stasera tappa del Live Tour 2025

Serata speciale quella di oggi, martedì 30 luglio, a Santa Paolina in via Francesco Aufiero, dove è atteso il concerto de I Nomadi, storica formazione del panorama musicale italiano, che porterà in Irpinia una delle tappe del loro Live Tour 2025.

Un evento che prosegue il percorso di valorizzazione del territorio promosso dal progetto 2V.I.T.E.



Nel pomeriggio, la suggestiva cornice della villa di Santa Paolina ospiterà una dimostrazione del tombolo, l’antica arte del merletto a fuselli, patrimonio culturale della tradizione artigiana locale. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per avvicinarsi a un sapere manuale che rischia di scomparire, ma che continua a vivere grazie all’impegno di artigiane e appassionati del settore.

L’evento rientra in un programma più ampio volto alla valorizzazione del territorio, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori in un’esperienza autentica.

In serata live dei Nomadi, appuntamento fissato per le ore 22:00, con ingresso libero. Il concerto si svolgerà nella piazza principale del paese e rientra nel programma delle manifestazioni estive organizzate dal Comune.

La band, fondata nel 1963, continua a conquistare il pubblico di tutte le età con brani che hanno segnato la storia della musica italiana.

L’amministrazione comunale invita residenti e visitatori a partecipare numerosi a questo evento di grande valore culturale e musicale, nel cuore dell’estate irpina.