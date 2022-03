Noi di Centro chiede convocazione Conferenza dei Sindaci Asl Avellino

“Questa mattina ho inviato una richiesta al sindaco di Avellino, Gianluca Festa, per chiedere la convocazione della Conferenza dei Sindaci Asl Avellino”.

Lo afferma in una nota il sindaco di Montefredane e segretario provinciale di Noi di Centro, Ciro Aquino, che aggiunge: “alla luce delle scelte operate in merito all’organizzazione del nuovo Piano di sanità territoriale, per il quale sarebbe stato opportuno promuovere un confronto tra i 118 comuni della provincia di Avellino, e preso atto che questo non è avvenuto, ho chiesto per i poteri che attribuisce la legge regionale 32/94 art. 20 al sindaco della città con il maggior numero di abitanti di provvedere al più presto alla convocazione della Conferenza dei Sindaci Asl Avellino. La localizzazione degli ospedali di comunità calati su alcuni territori a discapito di altri, senza spiegare i criteri utilizzati per la definizione di tali ubicazioni, merita di essere approfondita alla presenza del manager dell’Asl Avellino, dott.ssa Maria Morgante”.