Noi di Centro – Avellino, nominata la nuova Direzione cittadina

Il segretario nazionale On. Clemente Mastella, d’intesa con il Segretario cittadino Antonio Della Porta, ha nominato la nuova Direzione cittadina di Noi di Centro per la città di Avellino.
Questa la composizione:
Antonio Della Porta – Segretario cittadino
Fiona Borzelleca – Vice Segretaria
Vittorio Pastore – Responsabile Istruzione
Massimiliano Di Vito – Responsabile Enti Locali
Enrico Di Lullo – Responsabile Sanità
Domenico Vivolo – Responsabile Giustizia
Salvatore Sepe – Responsabile Carceri e Polizia Penitenziaria Luca Iannello – Relazioni esterne e istituzionali
Francesco Pio Pedicino – Responsabile Giovanile
Gianni Andreottola – Responsabile Politiche Sociali
Arturo Rizzo – Responsabile Turismo
“Abbiamo una squadra unita, fatta di persone con competenze, esperienze personali e professionali diverse, ma accomunate dalla sensibilità, dalla voglia di essere presenti e attivi con e per la città di Avellino, dichiara Della Porta. Ogni membro del gruppo ha una delega e un compito ben preciso, in modo da poter essere un punto di riferimento sia all’interno del Partito sia per i cittadini” conclude il Segretario cittadino.