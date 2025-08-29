Noi di Centro – Avellino, nominata la nuova Direzione cittadina

Il segretario nazionale On. Clemente Mastella, d’intesa con il Segretario cittadino Antonio Della Porta, ha nominato la nuova Direzione cittadina di Noi di Centro per la città di Avellino.

Questa la composizione:

Antonio Della Porta – Segretario cittadino

Fiona Borzelleca – Vice Segretaria

Vittorio Pastore – Responsabile Istruzione

Massimiliano Di Vito – Responsabile Enti Locali

Enrico Di Lullo – Responsabile Sanità

Domenico Vivolo – Responsabile Giustizia

Salvatore Sepe – Responsabile Carceri e Polizia Penitenziaria Luca Iannello – Relazioni esterne e istituzionali

Francesco Pio Pedicino – Responsabile Giovanile

Gianni Andreottola – Responsabile Politiche Sociali

Arturo Rizzo – Responsabile Turismo

“Abbiamo una squadra unita, fatta di persone con competenze, esperienze personali e professionali diverse, ma accomunate dalla sensibilità, dalla voglia di essere presenti e attivi con e per la città di Avellino, dichiara Della Porta. Ogni membro del gruppo ha una delega e un compito ben preciso, in modo da poter essere un punto di riferimento sia all’interno del Partito sia per i cittadini” conclude il Segretario cittadino.