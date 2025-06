No agli animali nei circhi, piena soddisfazione dopo l’approvazione della mozione M5s

Piena soddisfazione dopo l’approvazione al Consiglio Comunale di Avellino di una mozione del Movimento 5 Stelle per richiedere un intervento normativo nazionale che vieni l’utilizzo degli animali nei circhi presentata dal Consigliere Ing. Antonio Aquino da parte dell’Onorevole Alessandro Caramiello il quale dice “Colgo con favore la mozione approvata in Consiglio Comunale ad Avellino del nostro capogruppo del Movimento 5 Stelle Antonio Aquino per vietare gli animali nei circhi in città. Io ho depositato una proposta di legge, si deve andare in questa direzione, si deve difendere tutti gli animali senzienti, la biodiversità. Noi non ci fermeremo perchè per noi è importante la tutela ed il benessere animale. Nel 2025 è ormai anacronistico parlare di animali nei circhi, la mia proposta di legge prevede di ricovertire questi circhi togliendo gli animali e lasciandoli liberi di ritornare o nel loro habitat o essere portati in luoghi dove non vengano sfruttati e maltrattati ma difesi e accuditi” e da parte di Sara Spiniello, Presidente della 12° Commissione Tutela e Diritti degli Animali “Ringrazio il Consigliere Aquino per la sensibilità dimostrata. Siamo nel 2025 e, ormai, la maggior parte della popolazione è contraria all’uso degli animali nei circhi. Questa posizione nasce dal crescente rispetto per il benessere degli animali e dalla consapevolezza che spettacoli di questo tipo spesso comportano sofferenza e privazioni. È importante continuare a sostenere cambiamenti che promuovano un intrattenimento etico e rispettoso di tutte le creature”.