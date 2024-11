Mozione Centro Autismo approvata all’unanimità. In Consiglio entra Zaolino

In attesa del voto sul Bilancio Consolidato, l’Aula consiliare di Avellino ha approvato all’unanimità la mozione presentata dall’opposizione e in particolare da Antonio Gengaro sulla destinazione d’uso del Centro per l’Autismo di Valle. La gestione della struttura verrà affidata all’Asl. Annunciata, inoltre, la collaborazione con il dottor Stefano Vicari, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Vicari dirige l’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma ed è socio fondatore dell’Istituto di Neuropsichiatria ReTe, Ricerca e Terapia in Età evolutiva, Roma, Fondatore e membro Comitato Scientifico dell’Associazione Italiana Ricerca Autismo (AIRA).

Ma a Palazzo di Città è anche il giorno di Giulia Zaolino, la consigliera che ha preso il posto in assise di Antonella Coppola, dimessasi a seguito della vicenda che ha caratterizzato il voto sulla presidenza della Commissione Bilancio andata a Nicola Giordano. Una vicenda che continua a tenere banco a sentire gli interventi delle opposizioni e di Rino Genovese, sui quali ha provato a gettare acqua sul fuoco il capogruppo di “Siamo Avellino” Alberto Bilotta. Ad ascoltare il suo ex capogruppo la stessa Coppola che ha seguito l’assise dalle poltrone del pubblico. La vicenda che ha portato alle dimissioni di Antonella Coppoa è stata definita da Rino Genovese come il “delitto politico perfetto”. Il capogruppo del Patto Civico ha inoltre chiesto alla sindaca Laura Nargi di contornare il perimetro della maggioranza che la sostiene.