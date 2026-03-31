Nevica ancora a Montevergine, nella notte attesa un’intensificazione delle precipitazioni

Continua a nevicare, seppur debolmente, all’Osservatorio Meteorologico di Montevergine, dove la situazione resta condizionata dai venti burrascosi provenienti da nord-est. Proprio a causa del forte vento, il quantitativo di neve al suolo è rimasto pressoché invariato, attestandosi a 23 centimetri.
All’Oasi di Pannarano, invece, il manto nevoso ha raggiunto i 25 centimetri, confermando il perdurare della fase invernale sul territorio.
Secondo le previsioni, nelle prossime ore le precipitazioni tenderanno a intensificarsi gradualmente fino a diventare intense nel corso della prossima notte. Alcuni modelli ad area limitata prevedono infatti quantitativi compresi tra 80 e 100 millimetri di acqua liquida equivalente in sei ore, segnale di un peggioramento marcato delle condizioni meteo.