Natale a Solofra, un mese di eventi

Un Natale sobrio, nel rispetto di questo momento di crisi energetica, ma allo stesso tempo ricco di eventi e spettacoli. E’ pronto a partire il calendario di iniziative messo in piedi dall’amministrazione comunale e dalla Pro loco per rendere uniche le festività natalizie di Solofra.

“La magia del Natale”: il nome scelto per il cartellone è tutto un programma. Si comincia domani 6 dicembre con l’allestimento dell’Albero dei desideri; da quella data per un intero mese, fino all’Epifania, la città della concia offrirà ai suoi cittadini una serie di appuntamenti di ogni tipo, giochi, circo, teatro, installazioni luminose, per soddisfare grandi e piccini, con un occhio di riguardo per i commercianti. Non a caso, il 17 dicembre, dalle 19 fino a tarda sera si svolgerà la Notte Bianca: negozi aperti e spettacoli nelle vie del centro città con artisti di strada, gruppi musicai, stand gastronomici, per una serata speciale. L’8 dicembre invece sarà la volta dei Mercatini di Natale, il giorno dopo va in scena “The Nightmare Before Christmas”, spettacolo circense dedicato ai bambini, a cui verranno aperte anche le porte del Villaggio di Babbo Natale. L’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Moretti ha pensato a tutto, soprattutto alla cultura: i cittadini solofrani potranno assistere a una serie imperdibile di concerti, come quello del 30 dicembre dedicato al grande Ennio Morricone. E poi teatro di Eduardo De Filippo: due le rappresentazioni dedicate al grande drammaturgo napoletano.

“Siamo davvero felici di aver dato vita, dopo un lavoro organizzativo insieme a tutte le associazioni, le parrocchie e diversi stakeholders del territorio, a un cartellone inclusivo, frutto dell’operosità di tutti e che auspica la partecipazione di tutta la città”, commenta l’assessore alla cultura Mariangela Vietri. “Abbiamo programmato un Natale per tutti, con un cartellone improntato molto sul sociale, pensando soprattutto alle famiglie in difficoltà: i laboratori creativi natalizi che si svolgeranno in Santa Chiara saranno gratuiti per i bambini i cui nuclei familiari non superano i 10mila euro di Isee. Il vero senso delle festività natalizie è racchiuso nella solidarietà” le parole dell’assessore alle politiche sociali Loredana Attianese.