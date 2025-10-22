Nasce “Scegliamo Monteforte”: il progetto guidato da Paolo de Falco

Si riporta il comunicato stampa di “Scegliamo Monteforte”:

Si è ufficialmente costituita la lista “Scegliamo Monteforte”, che sosterrà la candidatura di Paolo de Falco in vista delle elezioni amministrative del 23 e 24 novembre 2025. La lista “Scegliamo Monteforte” nasce dalla sintesi dei due gruppi politici (de Falco e De Sapio) che hanno lavorato per mesi alla composizione di una compagine solida e rappresentativa. Dopo il momento oscuro vissuto da Monteforte, con la consapevolezza che questo territorio non ha bisogno di protagonismo ma di unione, si è arrivati alla sintesi delle due compagini, che hanno chiuso sul nome dell’ingegnere de Falco quale candidato sindaco.

“Scegliamo Monteforte” nasce come un progetto civico e innovativo, aperto a tutte le energie del territorio, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa e sostenibile per il futuro del paese. Al centro del programma: la valorizzazione del patrimonio locale, la modernizzazione dei servizi pubblici, la transizione ecologica, la promozione culturale e turistica, e una nuova attenzione al sociale e ai giovani.

“Vogliamo dare a Monteforte una prospettiva chiara, concreta e partecipata — dichiara Paolo de Falco — un Comune moderno, vicino ai cittadini e capace di guardare avanti. ‘Scegliamo Monteforte’ non è solo una lista, ma una comunità di persone che credono nel cambiamento e nella responsabilità di fare bene.”

L’Avv. Rosa De Sapio ha condiviso il progetto politico unendo i due gruppi al fine di condividere un’esperienza nuova e di prospettiva. “Siamo arrivati alla consapevolezza – ha aggiunto De Sapio – che in questo momento il Paese ha bisogno di ripartire. La nostra mission è ricreare in primis una comunità e per farlo serve unità”.

A supporto del candidato sindaco Paolo de Falco è stato istituito un Comitato Promotore, composto da:

Paolo de Falco, Rosa De Sapio, Martino Santulli, Dario De Angelis, Gennaro Pascale, Giovanni de Cunzo, Anna de Cunzo, Anna De Fazio, Salvatore Caiazzo, Pippo Ferrara, Pasquale Ferrara, Mariano Fusco, Gerardo Fusco, Silvestro Coppola, Vincenzo Valentino, Gerardo de Falco, Carmine Della Sala, Francesco Della Sala, Giovanni Festa, Modestino Carullo, Daniela Festa, Laura de Falco, Franco Tessitore, Angelo Napolitano, Paola de Cunzo, Vincenzo Valentino, Vincenzo Pascale, De Stefano Antonio, Hilary Pascale, Saturno Claudio, Gallo Giuseppe, Stefania Barbieri, Rossella Pascale, Nino Festa, Alfredo Cannizzaro.

Il comitato, formato da cittadini, professionisti, giovani e rappresentanti del mondo associativo, rappresenta un mix di esperienza e nuove energie che ha lavorato per definire e condividere le linee guida del programma amministrativo, promuovendo un confronto continuo con la cittadinanza attraverso incontri pubblici e tavoli tematici.

Oggi è stato presentato ufficialmente il simbolo della lista e domani saranno resi noti i candidati e il programma elettorale, per poi definire il calendario degli incontri sul territorio.