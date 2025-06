Nasce l’Avellino Club Bologna: il cuore biancoverde batte anche sotto le Due Torri

Il legame con la propria terra non conosce distanze. Lo sanno bene Mattia, Manuel e Ciro,

i tre soci fondatori uniti da un’unica, grande passione: l’Avellino Calcio. Da questa amicizia e da questo amore per il Lupo è nato ufficialmente, lo scorso 6 giugno, l’Avellino Club Bologna, già registrato come associazione e presto operativo anche con una sede ufficiale nel capoluogo emiliano.

Bologna – città che ospita da anni una folta comunità di avellinesi, così come tante zone della provincia emiliana – ha ora il suo punto di riferimento per tutti i tifosi biancoverdi: un luogo dove sentirsi a casa, condividere emozioni e sostenere l’U.S. Avellino in ogni stadio d’Italia.

L’Avellino Club Bologna non sarà soltanto un punto d’incontro per seguire le partite: sono già in programma eventi, aperitivi, trasferte organizzate e momenti di aggregazione per rafforzare l’unione tra tifosi e vivere il calcio come esperienza collettiva, identitaria e inclusiva. D’altronde, in una città come quella felsinea, dove l’amicizia e il rispetto tra la tifoseria dell’Avellino e quella della squadra di casa, il Bologna Fc 1909, la fanno da padrone, non poteva essere altrimenti.

Il club rappresenta l’ennesima testimonianza di come il calcio sia capace di unire le persone, superare confini geografici e tenere vivo il legame con le proprie radici.

Il Lupo, ora, ha una nuova tana a Bologna. E la famiglia biancoverde è sempre più grande.