Nasce il Pronto Intervento Sociale dell’Ambito A04: domani la conferenza stampa di presentazione

Una svolta operativa per il supporto alle fragilità sociali, un servizio innovativo, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che rivoluziona il modo di affrontare le crisi e le vulnerabilità della città di Avellino e dei comuni che fanno parte dell’Ambito A04.

L’Azienda Speciale Consortile A04, Percorsi Consorzio di Cooperative Sociali, l’Opera Segno” della Caritas Diocesana di Avellino, insieme alla Fondazione Opus Solidarietatis Pax Onlus, annunciano la nascita del Pronto Intervento Sociale (PIS).

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa in programma venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 11:00, presso la “Cittadella Della Carità” in Via Morelli e Silvati, ad Avellino.

Alla presentazione del Progetto PIS interverranno il presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile A04, Onofrio Vito Padovano; il direttore generale dell’Azienda Speciale Consortile A04, Rodolfo De Rosa; il presidente del Consorzio di Cooperative sociali Percorsi, Adelaide Del Grosso; il Direttore della Caritas Diocesana di Avellino, Antonio D’Orta; il responsabile Cittadella della Carità, Costantino Del Gaudio.

La Supervisione ed il monitoraggio del progetto, nonché il raccordo istituzionale tra il consorzio PERCORSI e l’azienda consortile dell’Ambito A04 è condotto dall’assistente sociale Gabriella Ruggiero.

Il P.I.S. è concepito per affrontare situazioni di disagio (come grave marginalità, homeless, violenza domestica e di genere, emergenze familiari) che nel territorio dell’Ambito Sociale A04 risultano talvolta aggravate da dinamiche demografiche e precarietà lavorativa.

Il servizio si basa su una triplice struttura che garantisce tempestività e competenza:

– Sala Operativa P.I.S. (SOPIS);

– Numero Verde Unico di Emergenza;

– Unità Speciale di Pronto Intervento Sociale (USPIS), composto da Assistenti Sociali, Operatori Socio-Sanitari, Mediatori Culturali e Autisti, con reperibilità H24 di un Psicologo ed Educatore professionale per consulenze e supporto post-intervento.

“Con il PIS abbiamo costruito un sistema capace non solo di rispondere all’emergenza, ma di trasformarla in un’occasione di riscatto e crescita, abbattendo barriere burocratiche e logistiche per una maggiore accessibilità ai servizi” spiega Adelaide del Grosso, presidente di Percorsi.

Antonio D’Orta, direttore della Caritas diocesana di Avellino, aggiunge: “Il Pronto Intervento Sociale è un sistema vivo, preventivo e generativo. La nostra azione congiunta garantisce che la risposta al bisogno sia sempre tempestiva, mirata e orientata alla promozione della dignità e del benessere complessivo delle persone.”

Il progetto PIS va oltre la semplice assistenza immediata, puntando a un cambiamento duraturo grazie alla sua forte capacità di attivazione della rete territoriale.