Nasce il Gal Terminio Cervialto: nuova denominazione insieme a nuovi partner

Si è tenuta presso lo studio del Notaio Benigni l’Assemblea Generale dell’ex GAL Irpinia Sannio che, in un clima di grande coesione, ha segnato l’inizio di un nuovo corso istituzionale. L’Assise presieduta dal presidente Angelo Frattolillo ha deliberato ufficialmente il cambio di denominazione: l’ente assume oggi il nome di GAL TERMINIO CERVIALTO.

Crescita e Sinergia: la nuova compagine

L’assemblea ha visto la partecipazione attiva del Presidente di Confimprenditori Avellino, Gerardo Santoli e ha sancito un fondamentale allargamento della base sociale. Con voto unanime, è stato approvato l’ingresso di tre nuovi prestigiosi soci che spostano l’asse del GAL verso una dimensione più integrata e scientifica:

Il Comune di Santo Stefano del Sole

La Comunità Montana Terminio Cervialto

L’Università degli Studi di Salerno

Una visione strategica tra Istituzioni, Imprese e Accademia

L’integrazione di queste realtà non rappresenta solo un ampliamento formale, ma una precisa scelta strategica. La sinergia tra il mondo delle imprese (rappresentato da Confimprenditori), le istituzioni locali e il supporto scientifico dell’Ateneo salernitano permetterà di:

Attrarre nuovi investimenti: massimizzare l’impatto dei fondi europei e regionali per le aree interne; Sostenere l’innovazione: Trasferire competenze accademiche e ricerca al servizio delle imprese locali; Promuovere lo sviluppo sostenibile: Puntare con forza su turismo di qualità, agricoltura d’eccellenza e artigianato tradizionale.