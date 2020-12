Avellino Nasce il comitato “Pro Liceo De Luca” 21 Dicembre 2020

La nota del comitato “Pro Liceo De Luca”: “Si è costituito il comitato “Pro Liceo De Luca”, composto da una rappresentanza di genitori, insegnanti, alunni nonché ex docenti ed ex allievi dell’ISISS “Paolo Anania De Luca”. Il suddetto Comitato vuole portare alla conoscenza e alla sensibilità dell’opinione pubblica il grave disagio che vive attualmente la scuola, privata della sede storica, che fu appositamente pensata e costruita per assicurare la piena realizzazione dell’offerta formativa. Infatti, la precedente struttura ospitante consentiva l’ottimale implementazione per quanto attiene ai laboratori artistici, che prevedono l’impiego di forni e apparecchiature varie. Identica condizione di provvisorietà si riscontra, ormai cronicamente, anche per la palestra e per le strutture sportive, considerando pure l’articolazione ad indirizzo sportivo dell’Istituto. Per tali motivi, il Comitato si affida alla sensibilità delle Istituzioni affinché l’ISISS De Luca possa assolvere al meglio alla funzione formativa, culturale e sociale al servizio dei suoi discenti e del territorio”.