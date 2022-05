Nasce a Grottolella la Polisportiva Fénix tutta al femminile

Sabato 14 maggio alle ore 16:30 presso il Palazzetto dello Sport del comune di Grottolella verrà presentata la Polisportiva Fénix Grottolella.

L’idea nasce da tre giovani ragazze che da sempre si sono dedicate alla pratica dello sport: Bice Spiga pallavolista di serie B, Simona Salapete Insegnante di scienza motoria e Giuseppina Maglio ex Arbitro Figc AIA e calcolatrice calcio a 5, le quali si propongono di organizzare tornei, corsi sportivi e ricreativi partendo dell’imminente periodo estivo.

Calcio a 5, Pallavolo, Atletica leggera e attività motoria di base saranno le discipline sportive principali.

“Il nostro obiettivo è di avvicinare i bambini e i giovani allo sport, promuovendo corretti stili di vita e cercando di favorire il confronto e le relazioni tra pari nel contesto sportivo, stimolando i bambini e i giovanissimi a un coretto approccio alla pratica sportiva, realizzando l’integrazione sportiva e sociale degli stranieri presenti sul territorio irpino.

Obiettivo precipuo è quello di prevenire l’abbandono sportivo precoce fortemente aumentato durante gli ultimi due anni. Ringraziamo inoltre tutti coloro i quali ci stanno dando una mano per realizzare tutto ciò e in modo particolare l’Amministrazione Comunale di Grottolella e il Forum dei Giovani per la vicinanza e il sostegno al nostro progetto, e siamo pronte a collaborare con chi voglia diffondere i veri valori dello sport” dichiarano le fondatrici della Polisportiva.