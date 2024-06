Iniziata la festa a via Matteotti nei pressi del comitato di Laura Nargi. Si è già aggregato un gruppo di sostenitori dell’ex Vicesindaca di Festa. Colpi di clacson delle auto di passaggio e il grido “Laura C’è” fanno da contorno ai festeggiamenti. Si attende l’arrivo della sindaca per far partire a tutti gli effetti la festa.

1 of 1