Nargi oltre “ingiurie e cattiverie”. “Sarò la prima sindaca di Avellino”

Alice nel Paese delle Meraviglie, miss Sorriso, elegantissima, bionda… Comincia così, elencando le “ingiurie e cattiverie” ricevute in questo mese di campagna elettorale, il comizio conclusivo di Laura Nargi, unica donna candidata alla carica di sindaco della città.

E ci tiene a rimarcalo l’ex Vicesindaca di Festa. “Da giovane donna – tuona dal palco dell’Hotel De La Ville, di fronte a una gremitissima platea – unica candidata tra sei uomini – prosegue – sono stata definita in molti modi. Ed è questa la miseria umana che ci ha circondati. Ma siete stati voi – afferma rivolgendosi alla sua squadra – sempre vicini e presenti che mi avete schermato da questo livore. Mi siete sempre stati accanto e vi ringrazio per la fiducia. Sono sempre rimasta saldamente ancorata ai temi e ai programmi, perché quello che abbiamo costruito prima lo costruiremo anche dopo”.

Da qui la Nargi elenca le cose fatte in questi cinque anni di amministrazione. Viene proiettato anche un video dell’ex sindaco Gianluca Festa in cui annunciava l’arrivo in città dei tre corsi di laurea dell’Università di Salerno. L’ex primo cittadino però può apparire solo in vecchi video, in quanto come noto è agli arresti domiciliari per l’inchiesta su Palazzo di Città che vede la stessa Nargi indagata. L’ex Vicesindaca tiene però a rivendicare il progetto per il Parco del Fenestrelle, le migliorie dal punto di vista della qualità dell’aria, del verde e del decoro urbano e le opere pubbliche portate a termine. Poi lo sguardo al futuro, partendo dalla ricostituzione del Forum dei Giovani. “Ma – come precisa la stessa Nargi – la campagna elettorale è troppo breve per raccontare i traguardi raggiunti e per approfondire quelli che ancora dobbiamo tagliare”.