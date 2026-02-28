Nargi lancia Siamo Avellino: “Staremo con chi sposa il progetto”

Sala gremita al Carcere Borbonico di Avellino per la presentazione dell’associazione civica “Siamo Avellino”, presieduta da Luigi Mattiello e che fa riferimento all’ex sindaca ed ex vicesindaca Laura Nargi.

Proprio quest’ultima ha voluto chiarire subito la posizione dell’associazione in vista delle prossime amministrative in città: «Questo progetto sarà in campo, ma non sarò la candidata a sindaco – sottolinea, per poi chiarire meglio –. I sindaci non si propongono: un uomo o una donna soli al comando non sono nulla. Fallirebbero, come ha fallito la politica in questi anni. Noi vogliamo proporre un nuovo modello, diverso. Insieme dobbiamo scegliere quale sarà il candidato o la candidata giusta. In campo ci sarà il progetto “Siamo Avellino”. Oggi presentiamo un’associazione che non nasce oggi. Questa è la presentazione di una nuova fase. Da quando l’amministrazione da me guidata è caduta, abbiamo lavorato con forza ogni giorno in mezzo alla gente, raccogliendo idee, malcontenti e storie. Abbiamo immaginato insieme il futuro di questa città e da oggi si parte realmente, si parte insieme alla comunità. È questo che vogliamo fare. In questi giorni sentiamo parlare molto di simboli, di persone, di sindaci e di candidati a sindaco. Ma nessuno ha fatto quello che stiamo facendo oggi: mettere al centro la città. Io penso che si debba partire da un programma, da una visione, da idee chiare su ciò che si vuole fare per questa città. Invece, come è solito fare in questa città, si parte da un nome e gli si appiccica il solito programma elettorale per provare a vincere. Noi no: noi partiamo dal basso e ci crediamo realmente».

Sulla possibilità di candidarsi con il Centrodestra – Nargi era stata già in corsa alle Regionali nella lista di Forza Italia – l’ex sindaca ha aggiunto: «Non è oggi il tempo per parlare di politica. Oggi i protagonisti sono le donne e gli uomini che hanno lavorato a questo progetto. A loro devo attenzione: la giornata è dedicata ad Avellino e all’impegno che abbiamo messo in questi giorni. Noi mettiamo in campo il progetto. Chi sposerà il nostro progetto sarà forse quello giusto. Non mi riferisco a un partito e non voglio farlo, perché siamo donne e uomini che vogliono lavorare per la città di Avellino. Dobbiamo riprendere la discussione e ritrovare la giusta direzione. Spero che il mio appello venga raccolto da tutti quelli che vorranno impegnarsi insieme a noi per il futuro della città».

A una domanda più precisa sulla possibilità che il Centrodestra, con i simboli di partito, possa appoggiare il progetto civico, Nargi rimarca: «Oggi non è il giorno per parlare di politica. Non sto lanciando una mia candidatura, ma un messaggio molto più potente: il progetto “Siamo Avellino” sarà in campo e noi decideremo chi sarà il sindaco che appoggeremo. Sicuramente vi sto annunciando che saremo in campo, ma non sto annunciando una mia candidatura. Non voglio però nascondermi dietro un dito. Il progetto che mettiamo in campo è fatto di visione e di idee. Quando ci sarà la stessa visione e gli stessi intenti, significherà che saremo sulla strada giusta. Oggi si parla troppo di simboli e di persone: dobbiamo rimettere al centro la città di Avellino. Dobbiamo verificare se le idee coincidono, se esiste una stessa visione di città» conclude.