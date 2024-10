Nargi: Gli 80 anni dell’Università di Salerno: “Un traguardo di prestigio per tutta la Campania”

La sindaca di Avellino, Laura Nargi, ha condiviso un messaggio di grande rilevanza in occasione degli 80 anni dell’Università di Salerno. Nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di questo storico traguardo per l’istituzione, un faro di cultura e formazione per tutto il Sud Italia. La città di Avellino, grazie al recente Polo Universitario, è parte integrante di questa prestigiosa realtà accademica. Di seguito, la sua nota completa.

“Un traguardo importantissimo per un presidio di cultura e un polo di altissima formazione accademica, riferimento ormai non solo per la Campania, ma per tutto il Sud Italia 80 anni di storia, che da qualche anno ci vede farne parte con la nascita del Polo Universitario di Avellino e l’attivazione a Palazzo di Città di tre corsi di laurea di grande prestigio Per questo ho accolto con grande piacere l’invito del Magnifico Rettore, Vincenzo Loia, all’inaugurazione della mostra “80 anni di storia. Secoli di futuro” Un futuro che ci vedrà sempre più integrati con il mondo dell’Università di Salerno in un costante rapporto di crescita e di collaborazione”